Aktien New York Schluss: Etwas unter den jüngsten Rekorden

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Indizes an der Wall Street haben sich am Dienstag die meiste Zeit mit nur geringen Abschlägen in der Nähe ihrer jüngsten Bestmarken gehalten. Am Ende des Tages entschieden sich die Anleger dann dafür, im Dow Jones Industrial ein paar Gewinne einzustreichen. Der Leitindex schloss 0,29 Prozent tiefer auf 33 430,24 Punkten.

Im mittel- und langfristigen Bereich zeige der Trendpfeil beim Dow eindeutig aufwärts, schrieb der Charttechnik-Experte Franz-Georg Wenner von Index Radar. In den kommenden Tagen sollten Anleger aber etwas Geduld mitbringen. Die Ökonomen der Allianz gehen davon aus, dass das Konjunkturprogramm von Präsident Joe Biden zur Verbesserung der Infrastruktur das Wachstum der USA langfristig antreiben wird.

Eine überraschend starke Zunahme der Beschäftigung in den Vereinigten Staaten im März hatte sowohl den Dow als auch den marktbreiten S&P 500 bereits am Vortag auf Höchststände getrieben. Auch die Stimmung der Dienstleister in den USA hatte sich im März stärker als erwartet aufgehellt. An diesem Dienstag legte der S&P 500 zunächst mit einem weiteren Rekord nach. Aus dem Handel ging er mit minus 0,10 Prozent auf 4073,94 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,14 Prozent auf 13 578,46 Punkte./ajx/he