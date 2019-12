Aktien New York Schluss: Immer neue Rekorde vor dem Jahresende

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien-Hausse zum Jahresende reißt nicht ab. Nach einer Pause zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder zugelegt. Mit dem Dow, dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 meldeten drei Leitindizes neue historische Höchstkurse. Wenige Minuten vor der Schlussglocke zogen die Kurse noch einmal an. Auch wenig überzeugende Konjunkturdaten konnten Anleger nicht von weiteren Aktienkäufen abhalten.

Der Dow Jones Industrial rückte um 0,49 Prozent auf 28 376,96 Punkte vor. In den vergangenen Tagen war es für den Leitindex oberhalb von 28 300 Punkten eng geworden. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,45 Prozent auf 3205,37 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte einen Gewinn von 0,71 Prozent auf 8641,29 Punkte.

Möglicherweise positionieren sich Anleger bereits für bessere Zeiten. "Für das nächste Jahr zeichnet sich eine allmähliche Erholung der globalen Wirtschaft ab", sagte Fondsmanager Eckhard Schulte vom Vermögensverwalter MainSky. Damit dürften steigende Erwartungen an die Gewinne der Unternehmen einher gehen. Mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China und dem Brexit seien zwei Wachstumsbremsen zunächst gelockert worden./bek/jha/