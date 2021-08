Aktien New York Schluss: Schwung erlahmt nach Rekordjagd - Daten enttäuschen

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist die aktuelle Rekordjagd etwas ins Stocken gekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der breiter gefasste S&P 500 hatten zwar im frühen Handel am Freitag noch einmal jeweils Bestmarken erreicht, doch beim Dow ließ der Schwung schnell wieder nach. Jüngste Konjunkturdaten dämpften etwas die Laune der Anleger: Das Konsumklima in den USA trübte sich im August überraschend und deutlich ein.

Der Dow schloss 0,04 Prozent im Plus bei 35 515,38 Punkten, verzeichnete auf Wochensicht aber einen Gewinn von 0,87 Prozent. Für den S&P 500 ging es am Freitag um 0,16 Prozent auf 4468,00 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,32 Prozent auf 15 136,68 Punkte. Er ist von einem Höchststand noch etwas entfernt./la/he