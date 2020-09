Aktien New York Schluss: US-Börsen nach Vortagserholung wieder unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine deutliche Vortagserholung an den US-Börsen hat sich am Donnerstag als kurzer Zwischenakt in der jüngsten Korrektur erwiesen. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der Nasdaq 100 waren zwar höher in den Tag gestartet, dann aber beide tiefer ins Minus abgerutscht.

Der Dow verlor am Ende 1,45 Prozent auf 27 534,58 Punkte. Am Markt hieß es, dass am Gesamtmarkt eine erneute Verkaufswelle bei den zuletzt schwankungsreichen Technologiewerten die Richtung vorgab. Deren Auswahlindex Nasdaq 100 büßte sogar 2,12 Prozent auf 11 154,12 Punkt ein. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,76 Prozent auf 3339,05 Zähler. Laut Aktienstratege Mike Suter von der Credit Suisse bleiben die Technologiewerte zwar ein interessantes Langfrist-Investment mit strukturellen Wachstumstreibern. Nach bislang starkem Lauf in diesem Jahr und anspruchsvoll gewordenen Bewertungen sah er am Donnerstag aber das Risiko, dass die Schwäche noch nicht zu Ende sein könnte./tih/jha/