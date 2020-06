Aktien New York: Starker Handelsstart nach positiver Überraschung am US-Jobmarkt

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt scheinen die Corona-Sorgen derzeit wie weggeblasen. Am Freitag ging es im frühen Handel nach einer extrem positiven Überraschung am US-Arbeitsmarkt weiter bergauf.

Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte erneut auf ein Rekordhoch und notierte zuletzt mit plus 1,43 Prozent auf 9767,44 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,10 Prozent auf 3177,72 Zähler hoch. Noch stärker präsentierte sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit plus 2,55 Prozent auf 26 951,53 Punkten, zuvor hatte er sogar deutlich die 27 000er-Marke übersprungen. Aktuell steuert der Dow auf ein Wochenplus von etwas mehr als sechs Prozent zu. Das wäre der größte Wochengewinn seit knapp zwei Monaten. Trotz Corona-Krise und entgegen den Markterwartungen war die Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt im Mai gesunken. Zudem bauten die Unternehmen wieder Beschäftigung auf, nachdem sie im Vormonat massiv Stellen gestrichen hatten./ajx/he