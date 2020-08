Aktien New York: Stimmungsdaten verhelfen Dow moderat ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Wochenende geht es beim Dow Jones Industrial mit angezogener Handbremse nach oben. Mit Rückendeckung positiv ausgefallener Konjunkturindikatoren schaffte es der Index am Freitag nach zähem Start ein Stück weit ins Plus. Als eine Dreiviertelstunde vorbei war, kletterte er um 0,14 Prozent auf 27 777,63 Punkte. Der Leitindex steuert damit in dieser Woche aber noch auf ein halbes Prozent Minus zu. Seit Tagen bewegt er sich in einer Seitwärtsspanne zwischen 27 650 und 28 000 Punkten.

Einen Tick mehr Optimismus streuten anhaltende Hoffnungen auf einen Impfstoffkandidaten in der Corona-Krise und frische Einkaufsmanagerdaten aus den USA unter die Anleger. Letztere übertrafen die Erwartungen von Experten, nachdem zuletzt die US-Notenbank Fed noch die Unsicherheit unter den Anlegern erhöht hatte. In der Eurozone hatten ähnliche Daten zuvor noch ein durchwachsenes Bild abgegeben.

Im technologielastigen Nasdaq 100 reichte es am Freitag für eine Fortsetzung der Rekordrally, er schaffte es erstmals über die Marke von 11 500 Punkten. Zuletzt stand er knapp darunter bei 11 499,39 Zählern, was ein Plus von 0,19 Prozent bedeutete. Der marktbreite S&P 500 gab derweil knapp um 0,02 Prozent auf 3384,72 Punkte nach. Für einen erneuten Rekord müsste er die Marke von 3400 Punkten attackieren. Der Dow hingegen ist von Bestmarken immer noch sechs Prozent entfernt./tih/he