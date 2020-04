Aktien New York: Techs laufen Standardwerten wieder den Rang ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne klare Tendenz haben sich die US-Börsenindizes im frühen Donnerstagshandel präsentiert. Technologie-Aktien entwickelten sich wie an den Vortagen besser als die Standardwerte. So gewann der Nasdaq 100 zuletzt 0,74 Prozent auf 8655,53 Zähler, während der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,97 Prozent auf 23 277,41 Punkte nachgab. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,24 Prozent auf 2776,56 Punkte.

Neue Wirtschaftsdaten fielen abermals verheerend aus. So sackte das Geschäftsklima in der Region Philadelphia kräftig ab und liegt signifikant unter den Erwartungen. Zugleich stellten angesichts der Zuspitzung der Pandemie in den USA die vierte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe. So wurden in der vergangenen Woche 5,2 Millionen Neuanträge registriert. Innerhalb eines Monats haben damit rund 22 Millionen Menschen ihren Job verloren.

Angesichts solcher Zahlen wird auf eine baldige Lockerung der gegenwärtigen Einschränkungen im wirtschaftlichen und öffentlichen Leben gehofft, hieß es am Markt. Dazu will sich der US-Präsident an diesem Donnerstag äußern. Donald Trump hatte am Vortag neue Richtlinien angekündigt, die eine Rückkehr zur Normalität einläuten sollen./ajx/he