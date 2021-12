Aktien New York: US-Börsen schwächeln nach rasanter Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen zollen am Donnerstag ihrer rasanten Erholung seit Wochenbeginn ein wenig Tribut. Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,34 Prozent auf 35 633,44 Punkte nach. Für die laufende Woche ergibt sich aber noch immer ein Gewinn von drei Prozent.

Der technologielastige Nasdaq 100 lag am Donnerstag mit 0,35 Prozent im Minus bei 16 336,89 Punkten. Bislang hat das Tech-Werte-Barometer in dieser Woche sogar mehr als vier Prozent gewonnen. Der marktbreite S&P 500 verlor am Donnerstag 0,20 Prozent auf 4691,75 Zähler. Am Markt hieß es, die Anleger hätten weiter ihre Bedenken, was die wirtschaftlichen Risiken durch die neue Corona-Variante Omikron wegen erforderlicher Maßnahmen zur Eindämmung betrifft. Dies bremse den zuletzt spürbaren Optimismus, dass Infektionen wohl eher milde verlaufen und Booster-Impfungen offenbar wirksam sind. "Es gibt noch zu viel über diese Variante zu lernen, um eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen", sagte Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda./tih/jha/