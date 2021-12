Aktien New York: US-Börsen starten neuen Erholungsversuch

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag am Dienstag haben die US-Börsen zur Wochenmitte einen weiteren Erholungsversuch gestartet. Im Blick der Investoren stehen einerseits die deutlich gesunkenen Ölpreise und andererseits die gestiegene Aussicht auf früher und schneller steigende Leitzinsen. Beides werde derzeit gegeneinander abgewogen und zudem seien Schnäppchenjäger wieder unterwegs, hieß es von Marktexperten. Es sei zudem zu früh, um zu viel in die Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell hineinzulesen.

Der Dow Jones Industrial machte im frühen Handel am Mittwoch einen Teil seiner Vortagesverluste wett und stieg um 0,81 Prozent auf 34 762,96 Punkte. Der marktbreite S&P 500 rückte um 1,19 Prozent auf 4621,43 Zähler vor. An der Nasdaq stieg der Auswahlindex 100 um 1,23 Prozent auf 16 334,88 Punkte./ck/mis