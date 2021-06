Aktien New York: Verhaltene Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Kleine Kursgewinne haben am Freitag das Bild im frühen New Yorker Aktienhandel geprägt. Ohne größere Impulse stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,25 Prozent auf 34 550,82 Punkte und setzte damit die Aufwärtsbewegung vom Vortag noch etwas fort. Auf Wochensicht zeichnet sich allerdings ein Minus von etwa einem halben Prozent ab. Seit zwei Wochen schon pendelt der Index um die Marke von 34 600 Zählern.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 legte um 0,14 Prozent auf 4245,42 Zähler zu, er hatte sich am Vortag zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,10 Prozent auf 13 974,38 Punkte nach oben./bek/he