Aktien New York: Verluste nach starker Börsenwoche

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist nach der starken Vorwoche mit Verlusten in den Handel gestartet. Unter den Einzelwerten gerieten am Montag Boeing deutlich unter Druck, denn in China stürzte eine 737-800NG aus großer Höhe mit 132 Insassen ab.

Nach einem Wochenplus von knapp fünfeinhalb Prozent fiel der Leitindex Dow Jones Industrial nun im frühen Handel um 0,49 Prozent auf 34 586,01 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,29 Prozent auf 4450,04 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,08 Prozent auf 14 264,19 Zähler nach unten./la/jha/