Aktien New York: Virus und Ölpreis-Crash lösen Panikverkäufe aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Coronavirus und ein Ölpreis-Crash haben den US-Aktienmarkt am Montag einbrechen lassen. Nach panikartigen Verkäufen unmittelbar nach der Startglocke wurde der Aktienhandel für 15 Minuten unterbrochen. Nach der Wiederaufnahme des Handels büßte der Dow Jones Industrial zuletzt gut sechs Prozent auf 24 299,02 Zähler ein und fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang 2019. In den vergangenen zwei Wochen hatte der Dow bereits fast elf Prozent verloren.

Der marktbreite S&P 500 brach um 5,7 Prozent auf 2803,77 Punkte ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 5,1 Prozent auf 8092,92 Zähler abwärts./bek/stk