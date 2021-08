Aktien New York: Virussorgen und Geldpolitik lähmen Kaufinteresse

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben sich am Donnerstag im frühen Handel zurückgehalten. Börsianer begründeten dies mit dem am Vorabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed. Demnach zeigten sich die Mitglieder der Fed uneins darüber, ab wann die Anleihekäufe reduziert werden sollen. Viele Börsianer fürchten, dass eine frühzeitige Reduzierung der Käufe die Aktienmärkte unter Druck setzen könnte.

Der Dow Jones Industrial notierte 0,06 Prozent tiefer bei 34 938 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stagnierte bei 4400 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,04 Prozent im Plus bei 14 864 Punkten./edh/stw