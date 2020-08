Aktien New York: Wall Street leicht im Minus - Nasdaq-Börsen im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben sich am Donnerstag nach Gewinnen zur Wochenmitte mit Investments zurückhalten. Zugleich stiegen die technologielastigen Nasdaq-Börsen wieder in Richtung ihrer jüngsten Rekordhochs. Daten vom Arbeitsmarkt zeigten, dass sich in der vergangen Woche die Lage etwas deutlicher als erwartet entspannt hat. Mit Blick auf die Verhandlungen über ein weiteres Corona-Hilfspaket zwischen Republikanern und Demokraten gibt es indes immer noch keine offensichtlichen Fortschritte.

Das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,13 Prozent auf 27 940,76 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 kam mit plus 0,04 Prozent auf 3381,72 Zähler nicht vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq 100 , der nach seinem jüngsten Höchststand am vergangenen Donnerstag geschwächelt hatte, gewann zuletzt 0,41 Prozent auf 11 202,614 Punkte./ck/he