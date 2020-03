Aktien New York: Wall Street mit trägem Handelsstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag der Erholungstendenz an den europäischen und asiatischen Börsen nicht so richtig angeschlossen. Während die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq noch mehrheitlich freundlich tendierten, bewegten sich die meisten Aktien an der Wall Street moderat im Minus.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel zuletzt 0,16 Prozent auf 20 054,59 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,66 Prozent auf 2393,43 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg dagegen um 0,78 Prozent auf 7345,24 Punkte./edh/jha/