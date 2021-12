Aktien New York: Wenig Schwung - Gewinnserie beim Dow hält

NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Aktienmärkten droht nach einem starken Jahresverlauf auf den letzten Metern der Schwung auszugehen. Der Dow Jones Industrial notierte am Mittwoch in den ersten Handelsminuten 0,13 Prozent höher bei 36 446,88 Punkten. Der S&P 500 sank zur Wochenmitte um 0,04 Prozent auf 4784,28 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,33 Prozent auf 16 434,13 Punkte.

Damit hält die jüngste Gewinnserie beim Dow, der nun schon den sechsten Handelstag in Folge im Plus tendiert. Dank der jüngsten Erholungsrally hatte sich der Leitindex am Vortag bis auf rund 40 Punkte dem Rekordhoch aus dem November genähert, dann aber nur einen bescheidenen Gewinn ins Ziel gerettet. Der marktbreite S&P 500 hatte nach einer erneuten Bestmarke sogar knapp ins Minus gedreht und der Nasdaq 100 letztlich um ein halbes Prozent nachgegeben./edh/he