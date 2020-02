Aktien New York: Zögerlicher Start in die neue Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Rekorden in der Vorwoche lassen es die Anleger an der Wall Street am Montag ruhig angehen: Der Dow Jones Industrial , der am Donnerstag ein Rekordhoch bei 29 408 Punkten erreicht hatte, pendelte mit aktuell 29 110 Punkten um das Niveau vom Freitagsschluss. In der Vorwoche hatte er trotz aller Sorgen um das Coronavirus fast 3 Prozent gewonnen.

Der marktbreite S&P 500 trat mit 3328 Punkten ebenfalls nahezu auf der Stelle. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,37 Prozent auf 9435,56 Punkte nach oben. Er steuert damit wieder auf das jüngste Hoch bei 9453 Punkten zu./ag/he