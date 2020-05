Aktien Osteuropa Schluss: Börsen bauen Vortagesgewinne aus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Für Aufschläge sorgten europaweit Hoffnungen auf einen rasch zur Verfügung stehenden Impfstoff gegen das Coronavirus sowie stetig sinkende Infektionszahlen und die damit einhergehende Aufhebung von Ausgangs- und Einreisebeschränkungen.

So brauchen Staatsbürger aus Ungarn, Tschechien und der Slowakei, die in eines der drei EU-Länder fahren und innerhalb von 48 Stunden zurückkehren, ab Mittwoch keinen negativen Covid-19-Test mehr und müssen auch nicht in Quarantäne. Das gab der tschechische Außenminister Tomas Petricek bekannt.

An der Börse in Prag stieg der tschechische Leitindex PX um 2,17 Prozent auf 901,15 Punkte. Angeführt wurde das Börsenbarometer von der Prager Notierung der Ersten Group mit plus 6,8 Prozent. Die Aktien des Softwarekonzerns Avast gewannen 3,6 Prozent.

Der ungarische Leitindex Bux legte um 2,49 Prozent auf 36 085,77 Punkte zu. Auf Unternehmensseite zeigten sich die schwer gewichteten Aktien der OTP Bank mit mehr als fünf Prozent im Plus. In den konjunkturellen Fokus rückte in Ungarn die Zinsentscheidung der ungarischen Notenbank. Sie beließ wie von Experten erwartet die Leitzinsen bei 0,9 Prozent.

Dass sich ausländische Anleger bis Ende 2020 nur noch mit Genehmigung des ungarischen Innovationsminister Laszlo Palkovics an strategisch wichtigen ungarischen Unternehmen beteiligen dürfen, rückte angesichts der positiven Börsenstimmung in den Hintergrund.

An der Warschauer Börse gewann der polnische Leitindex Wig-20 am Dienstag fast 4 Prozent auf 1709,71 Punkte. Das war der höchste Stand seit Anfang März. Für den breiter gefassten Wig ging es um 3,20 Prozent auf 47 897,84 Zähler hinauf.

Branchenseitig zeigten sich in Polen Bankentitel stark, allen voran Santander Bank Polska und Alior Bank, deren Aktien jeweils um mehr als 9 Prozent stiegen. Ebenfalls klar im Plus schlossen Bergbauwerte. So legten JSW um 5 Prozent und KGHM um 5,9 Prozent zu. Aber auch die Anteilscheine des Schuheinzelhändlers CCC sprangen um mehr als 10 Prozent nach oben.

In Moskau stieg der russische Leitindex RTSI um 0,95 Prozent auf 1224,99 Punkte. Die Aktien des Aluminiumherstellers Rusal gewannen mehr als 3 Prozent./sto/APA/bek/he