Aktien Osteuropa Schluss: Börsen ohne klare Richtung

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die in Osteuropa geöffneten Börsen haben am Montag uneinheitlich geschlossen. In einem Umfeld, das von Hoffnungsschimmern im Ukraine-Konflikt geprägt war, folgte nur die Prager Börse dem erholten Marktumfeld in Westeuropa. Der Aktienmarkt in Warschau jedoch stand unter Verkaufsdruck. In Budapest und Moskau fand kein Handel statt.

Der tschechische Leitindex PX legte um 0,96 Prozent auf 1315,12 Punkte zu. Auf den Kauflisten der Anleger standen vor allem die Finanzwerte. Die in Prag zweitnotierten Aktien der österreichischen Erste Group verteuerten sich um 2,9 Prozent. Komercni Banka gewannen 1,8 Prozent und Moneta Money Bank legten um 2,1 Prozent zu.

In Warschau kamen die am Freitag noch besonders deutlich gestiegenen Indizes merklich zurück, nachdem es am Wochenende einen Raketenangriff nahe der polnischen Grenze gab. Der Wig-20 sackte um 3,02 Prozent auf 1972,14 Punkte ab. Der breiter gefasste Wig verlor 2,09 Prozent auf 60 044,05 Zähler. Die Kursverluste erfassten Aktien aus allen Branchen, vor allem aber Rohstoffwerte gerieten unter Druck: Titel des Ölkonzerns PKN Orlen büßten fast fünf Prozent ein und jene des Bergbaukonzerns KGHM gut vier Prozent.

Zur polnischen Wirtschaftsentwicklung wurde eine negativere Analysteneinschätzung publik. Die Experten der Erste Group kürzten wegen der Invasion Russlands in die Ukraine die Prognose für das Wirtschaftswachstum in Polen um einen Prozentpunkt auf 3,6 Prozent für das Jahr 2022. Die polnische Wirtschaft führt mit der Ukraine, Russland und Belarus einen regen Handel und dieser dürfte unter dem aktuellen Ukraine-Russland-Konflikt und damit verbundenen Sanktionen leiden.

In Budapest wurde an der Aktienbörse wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Auch am Dienstag wird der Handel dort feiertagsbedingt nochmals pausieren.

In Moskau war am Montag bekannt gegeben worden, dass die dortige Börse wegen der beispiellosen Sanktionen gegen Russland auch die dritte Woche in Folge geschlossen bleibt./tih/jha/