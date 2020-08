Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen mit Verlusten

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben sich am Donnerstag dem europaweit schwachen Trend angeschlossen und mit Verlusten geschlossen. Am deutlichsten nach unten ging es in Budapest.

Der ungarische Aktienindex Bux fiel um 1,24 Prozent auf 35 470,36 Zähler. Größere Abgaben gab es bei den gewichtigen Aktien des Ölkonzerns Mol mit minus 2,1 Prozent und bei der OTP Bank mit minus 1,6 Prozent. In Prag beendete der PX den Tag mit einem milderen Minus von 0,52 Prozent auf 903,88 Punkte. Belastet wurde der tschechische Leitindex vor allem von den Verlusten der schwer gewichteten Bankenwerte Erste Group und Komercni Banka , die jeweils etwas mehr als ein Prozent verloren. Ein nur knappes Minus mussten die Anleger am Ende in Warschau verkraften. Der polnische Wig-20-Index verlor 0,10 Prozent auf 1846,50 Punkte. Stark nach oben ging es hier wie schon am Vortag für die Aktien des Spieleherstellers CD Projekt, die um 5,45 Prozent stiegen. Verluste gab es auch in Moskau. Der russische Leitindex RTS fiel dort um 0,66 Prozent auf 1264,86 Punkte./mik/pma/APA/tih/he