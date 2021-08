Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen ohne klare Richtung

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den osteuropäischen Märkten hat sich am Mittwoch kein klares Bild ergeben. Für die Börsen in Moskau und Budapest ging es nach unten, Kursgewinne gab es aber in Warschau und Prag. Mit Spannung warteten die Anleger auf ein internationales Notenbanktreffen und mögliche geldpolitische Signale der Währungshüter.

Der Prager PX ging am Mittwoch 0,30 Prozent höher bei 1290,02 Punkten aus dem Handel. Deutlich nach oben ging es im starken internationalen Bankenumfeld für die Papiere von Erste Group , die 1,9 Prozent höher schlossen. Zu den absoluten Favoriten zählten aber die Titel des Waffenherstellers CZG, die 5,1 Prozent gewannen.

Auch in Warschau gab es zur Wochenmitte Aufschläge. Der polnische Leitindex Wig-20 schloss 1,06 Prozent fester bei 2325,19 Punkten. Der breiter gefasste Wig gewann 0,92 Prozent auf 69 728,77 Punkte. Aus dem Bankensektor rückten die Aktien von PKO um 2,2 Prozent vor und jene der Bank Pekao um 1,3 Prozent. Abschläge von 0,3 Prozent gab es hingegen für die Aktien des Bergbaukonzerns KGHM.

In Budapest ging es hingegen klar nach unten. Der ungarische Leitindex Bux fiel am Ende um 1,1 Prozent auf 51 093,80 Punkte. Entgegen des internationalen Branchenumfelds belasteten die klaren Abschläge von 2,1 Prozent bei den Aktien der OTP Bank das ungarische Aktienbarometer. Die Titel des Pharmakonzerns Gedeon Richter verloren 0,9 Prozent.

Auch in Moskau gab es zur Wochenmitte Kursabschläge. So schloss der russische RTS-Index mit einem Minus von 0,44 Prozent bei 1653,56 Punkten.