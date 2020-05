Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen uneinheitlich

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen geschlossen. In Warschau und Budapest hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen, in Prag und vor allem Moskau verzeichneten die Märkte in einem gesamteuropäisch starken Marktumfeld deutliche Gewinne. Der russische Leitindex RTS rückte um 3,07 Prozent auf 1133,16 Zähler vor.

In Prag stieg der PX um 1,55 Prozent auf 876,32 Punkte. Gefragt waren die Konsumgüterwerte Philip Morris CR mit plus 5,8 Prozent und Stock Spirits mit einem Anstieg um 2,1 Prozent. Ebenfalls nach oben ging es für die Finanztitel der Vienna Insurance Group , Komercni Banka und Moneta Money Bank mit Kursgewinnen zwischen zwei und 2,8 Prozent. Mit den 0,3 Prozent leichteren Aktien von CETV gab es im tschechischen Leitindex nur einen einzigen Kursverlierer.

Nur geringfügige Kursgewinne verzeichnete der ungarische Aktienmarkt. Der Leitindex Bux stieg am Ende um 0,08 Prozent auf 34 604,44 Punkte. Unter den Schwergewichten schlossen die Aktien des Ölkonzerns MOL 0,9 Prozent höher. Die Titel von MTelekom legten nur leicht um 0,3 Prozent zu. Für die Aktien der OTP Bank und Gedeon Richter endete der Handelstag mit leichten Abschlägen von maximal 0,3 Prozent.

An der Warschauer Börse gab der Wig-20 um 0,11 Prozent auf 1598,84 Punkte nach, während der breiter gefasste Wig noch knapper um 0,01 Prozent auf 45 018,81 Zähler fiel. Auch wenn die Modekette LPP im ersten Quartal in die roten Zahlen rutschte, legte ihre Aktie etwa zwei Prozent zu. Auch vom Ölkonzern PKN Orlen gab es mit einer vorgenommenen Wertberichtigung eigentlich keine guten Nachrichten. Hier gingen die Papiere aber 1,7 Prozent höher aus dem Handel./dkm/APA/tih/fba