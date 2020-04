Aktien Osteuropa Schluss: Deutliche Gewinne - Kreditprogramm der Fed

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag deutlich im Plus geschlossen. Börsianer verwiesen auf das freundliche europäische Marktumfeld. Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen neben einem Billionen Dollar schweren Kreditprogramm der US-Notenbank die Verhandlungen der EU-Finanzminister über gemeinsame Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie.

Am Freitag und am Montag wird in Budapest, Prag und Warschau nicht gehandelt. In Moskau jedoch ist die Börse an beiden Tagen geöffnet.

Der ungarische Leitindex Bux legte um 2,73 Prozent auf 33 761,87 Punkte zu. Die Regierung hatte ein Hilfspaket im Umfang von 9200 Milliarden Forint (25,6 Milliarden Euro) angekündigt, das der Wirtschaft des Landes gegen die Folgen der Coronavirus-Krise helfen soll. Zur Finanzierung soll auch der Bankensektor mit insgesamt 55 Milliarden Forint (153 Millionen Euro) beitragen.

Die Schwergewichte im ungarischen Leitindex legten am Donnerstag überwiegend zu. Trotz der Regierungspläne stiegen die Aktien der OTP Bank um 1,02 Prozent. Für die ungarische Notierung des Pharmakonzerns Gedeon Richter ging es um 3,05 Prozent nach oben und die Anteilscheine des Mineralölkonzerns Mol schnellten um 5,31 Prozent in die Höhe.

Der Warschauer Wig-30 stieg um 2,23 Prozent auf 1861,59 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 2,13 Prozent auf 44 499,23 Punkte.

Der Wig-20 wurde von den Aktien des Computerspielentwicklers CD-Projekt angeführt, die um 6,51 Prozent anzogen. Dahinter folgten die Papiere des Schuhkonzerns CCC und der Alior Bank.

Der PX stieg um 1,5 Prozent auf 840,08 Punkte. Der tschechische Leitindex wurde von den Aktien der Komercni Banka angeführt, die um 4,62 Prozent anzogen. Gefolgt wurden sie von den Anteilscheinen des Energieversorgers CEZ und der Prager Notierung der Erste Group .

Im Moskau schnellte der RTSI um 3,67 Prozent auf 1155,49 Punkte nach oben./la/he