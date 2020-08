Aktien Osteuropa Schluss: Deutliche Verluste vor allem in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Schwache Konjunkturdaten aus den USA verpassten den Aktienmärkten weltweit einen Dämpfer. Besonders starke Abgaben wurden an der Moskauer Börse verzeichnet, wo der RTS um 3,31 Prozent auf 1272,81 Punkte nachgab.

Der tschechische Leitindex PX verlor 0,94 Prozent auf 889,01 Punkte. Die größten Einbußen mussten Avast, Stock und Moneta Money Bank mit Abschlägen von jeweils rund 2 Prozent hinnehmen.

Der Warschauer Wig-20 fiel um 0,99 Prozent auf 1815,03 Zähler. Für den breiter gefassten Wig ging es um 0,80 Prozent auf 51 842,65 Punkte nach unten.

In Polen rückten berichterstattende Unternehmen ins Zentrum. Die Aktien des Bergbaukonzerns KGHM fielen um 2,9 Prozent und die Wertpapiere von PGNiG um 0,2 Prozent. Auch der Branchenkollege Tauron öffnete seine Bücher. Das Unternehmen hatte im zweiten Quartal einen Nettoverlust von annähernd eine halbe Milliarde Zloty verbucht. Die Aktien des Ölkonzerns gaben um 1,9 Prozent nach.

An der Börse in Budapest wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt./sto/ste/APA/la/he