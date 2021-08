Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend deutliche Gewinne zu Wochenbeginn

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Montag zumeist mit deutlichen Gewinnen in die Woche gestartet. In Budapest etwa stieg der ungarische Bux-Index am Montag um 1,05 Prozent auf 51 602,58 Punkte. Angetrieben wurde dieser vor allem von den Gewinnen der schwer gewichteten OTP Bank in Höhe von 1,52 Prozent.

In Warschau zog der polnische Wig-20 um 1,14 Prozent auf 2350,23 Punkte an. Der breiter gefasste Wig gewann 1,08 Prozent auf 70 526,66 Zähler. Deutlich nach oben ging es hier mit JSW, die Aktien des Kohlekonzerns zogen um 7,21 Prozent an.

An der Prager Börse hingegen ging es nur minimal nach oben. Der tschechische Leitindex PX schloss 0,04 Prozent höher bei 1282,89 Punkten.

Deutliche Gewinne wiederum gab es in Moskau. Der russische RTS Index stieg um 1,23 Prozent auf 1684,70 Punkte./mik/pma/APA/la/stk