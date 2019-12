Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Moskau leicht im Plus

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den großen osteuropäischen Börsen haben am Freitag die Kursverluste überwogen. In Warschau, Budapest und Prag ging es abwärts. Eine gute Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street verlieh Osteuropa Aktien somit keinen Rückenwind. Nur in Moskau ging der Leitindex RTSI mit einem Aufschlag von 0,28 Prozent auf 1523,77 Punkte in das Wochenende.

Das größte Minus verbuchte die Budapester Börse. Der ungarische Leitindex Bux verlor 0,74 Prozent auf 45 606,35 Punkte. Unter den Schwergewichten zeigten MTelekom mit einem Abschlag von 1,8 Prozent die auffälligste Kursbewegung. Die Papiere der OTP Bank verbilligten sich um 1,2 Prozent.

In Warschau schloss der Wig-30 um 0,24 Prozent niedriger mit 2445,42 Punkten. Der breiter gefasste Wig gab um 0,25 Prozent auf 57 202,89 Punkte ähnlich stark nach. Marktteilnehmer verwiesen auf einen impulsarmen Handel vor dem vierten Adventswochenende. Die Kursverluste zogen sich quer durch die verschiedenen Branchen.

Der tschechische Leitindex PX verlor 0,25 Prozent auf 1108,30 Punkte. Zuvor hatte der Index sechs Gewinntage in Folge absolviert. Die Schwergewichte schlossen uneinheitlich: Aktien der Moneta Money Bank büßten 1,6 Prozent ein, während sich Komercni Banka um 0,9 Prozent verteuerten. Im Energiebereich ermäßigten sich die CEZ -Papiere um ein Prozent./ste/APA/bek/jha/