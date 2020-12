Aktien sind nicht zu teuer

Replaced by the video

In Anbetracht der niedrigen Zinsen sei das Bewertungsniveau des Akienmarktes durchaus angemessen, so der Chef der US-Notenbank. Gleichzeitig wird betont, dass mindestens bis weit ins Jahr 2022 stimuliert wird. Der Boden bei den monatlichen Anleihekäufen liegt bei 120 Milliarden Dollar. Während die Zentralbank Vollgas gibt, dürfte Washington in den nächsten 72 Stunden Stimulus von bis zu 900 Milliarden Dollar verkünden. Kaum erstaunlich, dass die Kurse an der Wall Street steigen.