Aktien-Suche: Wie du ganz einfach Werte wie die Apple-Aktie oder Tesla-Aktie findest!

Es existieren wahrscheinlich genauso viele Aktien-Suchmethoden, wie es Wertpapiere gibt. Momentum-, Qualitäts-, Low Vola-, Wachstums- oder Value-Aktien sind nur einige Beispiele. Doch am Ende suchen wir eigentlich doch nur möglichst gesunde Unternehmen, die wir langfristig halten können. Natürlich können wir auch zwischendurch etwas spekulieren, sollten uns dabei allerdings des Risikos bewusst sein.

Aktien-Suche mit Peter Lynch

Doch wie können wir ohne Stock Screener, komplizierte Formeln, Software oder Börsenbrief auf einfache Art und Weise sehr gute Unternehmen finden? Die Antwort gibt in diesem Fall der sehr erfolgreiche Fondsmanager Peter Lynch. Sein Magellan Fund legte zwischen 1977 und 1990 durchschnittlich annualisiert um 29,2 % zu.

Sein Rat lautet: Gehe bei der Aktiensuche nicht anders vor als bei einem Produktkauf. Zunächst führen wir tage- oder wochenlang Nachforschungen an und vergleichen. Schließlich entscheiden wir uns gut begründet für ein Auto, einen Staubsauger oder ein Smartphone. Beim Aktienkauf handeln wir hingegen meist sehr emotional und kurzfristig. Dies ist für Peter Lynch ein großer Fehler.

Er empfiehlt zudem, im Alltag die Augen offen zu halten. Wenn wir nach ausführlicher Recherche einen Nike-Turnschuh erwerben, warum kaufen wir nicht auch gleich die Aktie. Sollte das Produkt viele Vorteile und das Unternehmen eine starke Marktstellung besitzt, kann die Aktie langfristig nur positiv abschneiden.

So können wir alle unsere Produkt- und Lebensbereiche einmal durchgehen. Wenn du dich nach langen Vergleichen gut begründet für einen Samsung-Fernseher entschieden hast, kann die Aktie ebenfalls nicht schlecht sein.

Auch wenn wir uns vielleicht in einem Sektor ein Produkt nicht leisten können, wissen wir doch meist sehr genau, wer der beste Hersteller ist. Die Aktie ist meist nicht so teuer wie das Produkt. Apple ist dafür ein gutes Beispiel. Die Produkte können wir uns nicht immer leisten, aber die Aktie kostet nur 127,48 Euro (19.10.2021).

Die Vorteile

Diese Art der Aktien-Suche besitzt einen großen Vorteil: Die Unternehmen verdienen nicht nur an uns, sondern wir können unsere Käufe langfristig wahrscheinlich mit dem Aktienkauf finanzieren.

So geht es immer weiter. Wenn du unter allen Schnellrestaurants McDonalds oder Burger King (gehört zu Restaurant Brands) oder die Kaffeekette Starbucks so sehr magst und ständig in der Schlange stehst, können die Geschäfte nicht schlecht laufen. Etwas Research genügt.

Diese Suchmethode ist besser als nur auf die Zahlen zu schauen, weil wir hier einen Praxistest durchführen und mindestens fünf Gründe aufzählen können, warum ein Unternehmen besser als das andere ist.

Genauso merken wir aber auch sehr schnell, wenn ein Produkt oder ein Geschäft nicht mehr gut läuft.

Am Ende kaufen wir so nur Qualitätswerte mit guter Marktstellung. Wir besitzen also bereits alle Tools zum erfolgreichen Aktienkauf. Wir müssen sie nur nutzen.

