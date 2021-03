Aktien von Vantage Towers legen bei Börsendebüt leicht zu

Berlin (Reuters) - Der Funkmasten-Betreiber Vantage Towers ist bei seinem Börsendebüt mit einem leichten Kursplus in den Handel gestartet.

Die Aktien der Tochter des britischen Mobilfunkers Vodafone gingen am Donnerstag mit 24,80 Euro in den Handel. Das entspricht einem Plus von etwa drei Prozent zum Zuteilungspreis von 24 Euro. Damit wird Vantage Towers mit mehr als zwölf Milliarden Euro bewertet.

Vodafone selbst fließen durch den Börsengang rund 2,3 Milliarden Euro zu. Damit fällt der Gang auf das Parkett größer aus als der des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1, der Anfang Februar debütierte. Mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro stemmte das Berliner Startup die bislang größte Aktienemission des Jahres in Deutschland. Europaweit steht weiterhin der Börsengang der polnischen InPost in Amsterdam an erster Stelle.