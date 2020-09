Aktien Wien Schluss: Gebremste europäische Anlegerstimmung

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel leichter beendet. Der Leitindex ATX gab um 0,31 Prozent auf 2245,48 Einheiten ab. Der breiter gefasste ATX Prime fiel in ähnlichem Ausmaß um 0,30 Prozent auf 1147,26 Punkte.

In einer überwiegend negativen europäischen Börsenlandschaft kam auch der ATX etwas zurück. Marktbeobachter verwiesen auf einen unspektakulären Handelstag. Weder die EZB nach ihrer Ratssitzung noch die US-Arbeitsmarktzahlen lieferten eine klare Überraschung und einen damit verbundenen Richtungsimpuls. Auch der eingebremste Erholungsschub an der Wall Street ließ die Anleger zurückhaltend agieren.

Zum heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr magere Meldungslage vor. Zum Wochenausklang wird dann der Flughafen Wien seine Verkehrsergebnisse für den August präsentieren. Im Vorfeld der Zahlenpräsentation gingen die Titel des größten österreichischen Airports mit plus 1,4 Prozent aus dem Handelstag.

Unter den Schwergewichten lieferte die Erste Group mit einem Anstieg von 1,3 Prozent Unterstützung für den ATX. Raiffeisen Bank International verbilligten sich hingegen um 0,7 Prozent. OMV-Anteilsscheine kamen um 0,6 Prozent zurück. Klar im Minus schlossen die Verbund-Papiere mit eine Verlust von 1,5 Prozent und Andritz (minus 2,4 Prozent). voestalpine erhöhten sich um moderate 0,2 Prozent. Die auffälligste Kursveränderung absolvierten in der zweiten Reihe Semperit mit einem Abschlag von 4,5 Prozent.

Die Bawag-Papiere schlossen mit einem Kursrückgang in Höhe von 0,3 Prozent. Die Bank will mit weniger Vorständen auskommen. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, die Anzahl der Vorstandsmitglieder von sechs auf fünf zu reduzieren. Die BAWAG strebt demnach Vereinfachungen im gesamten Konzern an.

Abwärts ging es mit einigen Aktien von Immobilienkonzern. Die Papiere von der Immofinanz verzeichneten einen Kursverlust in Höhe von 1,5 Prozent. CA Immo fielen um 0,7 Prozent./ste/sto/APA/fba