Aktien Wien Schluss: Gewinne trotz zurückhaltender internationaler Stimmung

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch befestigt geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX gewann 0,75 Prozent auf 2210,23 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte in einer ähnlichen Größenordnung um 0,72 Prozent auf 1130,90 Einheiten zu. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street verhielten sich die Anleger zurückhaltender.

Die Analysten von Helaba verwiesen auf eine Reihe an Unsicherheitsfaktoren. Die Experten erwähnten "steigende Infektionszahlen und die daraus folgenden Einschränkungen, Uneinigkeit bezüglich eines weiteren Hilfspakets in den USA, die Präsidentschaftswahl, Sorgen vor einem Brexit ohne Handelsabkommen und vieles mehr".

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr magere Meldungslage vor. Unter den Schwergewichten in Wien legten die Verbund-Anteilscheine 3,1 Prozent zu. Voestalpine gewannen 1,9 Prozent. Bei OMV gab es ein Kursplus von 1,5 Prozent.

Unter den schwerer gewichteten Banken überwogen die Minuszeichen. Die Aktionäre von Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 0,7 Prozent verbuchen. Erste Group sanken um 0,6 Prozent. Die Bawag-Titel legten hingegen um 1,6 Prozent zu.

Die auffälligsten Kurszuwächse gab es bei Zumtobel (plus 4,4 Prozent) und Semperit (plus 3,9 Prozent). Am anderen Ende der Kursliste fielen Agrana (minus 2,8 Prozent) und FACC (minus 2,5 Prozent) am deutlichsten./ste/dkm/APA/he