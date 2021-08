Aktien Wien Schluss: Höher - Bankenwerte gut gesucht

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Aufschlägen geschlossen. Rückenwind erhielt das Parkett von einer positiven Wall Street. Der ATX stieg um 0,61 Prozent auf 3618,23 Punkte. Der ATX-Prime gewann 0,62 Prozent auf 1832,12 Zähler.

Am Nachmittag stützten die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus den USA. Sie waren im Juli zwar gefallen, allerdings geringer als erwartet. Vor der Notenbankkonferenz ("Jackson Hole" dürften sich Anleger allerdings mit größeren Engagements zurückgehalten haben.

Bankentitel waren überwiegend gesucht, wobei die schwergewichteten Aktien von Erste Group 2,25 Prozent gewannen. Bawag legten um 2,85 Prozent zu.

Unter den Werten der Öl- und Gasbranche, die in den vergangenen Tagen zugelegt hatten, zeichnete sich am Mittwoch kein eindeutiger Trend ab. Die Wertpapiere der Schoeller-Bleckmann stiegen nach einer starken ersten Wochenhälfte erneut und zwar um 1,59 Prozent. OMV gaben dagegen um knapp ein Prozent nach.

Unternehmensseitig rücken zur Wochenmitte Zahlenvorlagen in den Mittelpunkt. So hat der Immo-Entwickler UBM Development im ersten Halbjahr beim Ergebnis vor Steuern den Rückstand des ersten Quartals aufgeholt und den Gewinn unter dem Strich sogar auf ein Rekordniveau gesteigert. Der Nettoertrag stieg um 3,6 Prozent auf 27,5 Millionen Euro. Die Aktie gewann 0,93 Prozent.

Beim Biotechnologie-Unternehmen Marinomed haben im Halbjahr 2021 höhere Kosten für Forschung und Entwicklung (F&E) für einen höheren Verlust gesorgt. Unter dem Strich stand ein Minus von 4,4 Millionen Euro, nach einem Verlust von 3,2 Millionen Euro im Halbjahr 2020. Die Titel verloren 0,90 Prozent.

Die Ergebnisse zum ersten Halbjahr der CA Immo stehen am Mittwoch ebenfalls noch an, allerdings erst nach Börsenschluss. Die Aktien sanken im Vorfeld um 0,14 Prozent.

Die Aktien von Porr gewannen 1,40 Prozent. Hier erwarten die Experten für die am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal einen Schwenk in die Gewinnzone./sto/pma/APA/he