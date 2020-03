Aktieninstitut: Hauptversammlungen ohne Präsenzpflicht ermöglichen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Deutsche Aktieninstitut fordert angesichts der Coronavirus-Krise Hauptversammlungen in dieser Saison ohne die physische Anwesenheit von Aktionären zu ermöglichen. Bei den Treffen würden wichtige Beschlüsse gefasst, die für die Handlungsfähigkeit der Unternehmen entscheidend seien, erläuterte DAI-Chefin Christine Bortenlänger am Donnerstag in Frankfurt. "Deshalb muss Deutschland, wie beispielsweise schon in Frankreich und der Schweiz geschehen, jetzt aktiv werden und Hauptversammlungen ohne die persönliche Teilnahme der Aktionäre ermöglichen", forderte sie. Zahlreiche Unternehmen haben ihre für die kommenden Wochen geplanten Aktionärstreffen bereits verschoben.

Angesichts der besonderen Umstände sollten Verfahren wie eine elektronischen Briefwahl oder eine Onlineabstimmung für die Stimmabgabe der Aktionäre ausreichen und die Präsenzveranstaltung ersetzen. Hauptversammlungen beschließen unter anderem über die Dividendenausschüttung und Kapitalerhöhungen. Das Aktiengesetz schreibt vor, dass die Treffen als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden müssen. Verschiebungen sind zwar möglich, das Zeitfenster dafür sei jedoch begrenzt, argumentierte Bortenlänger. Angesichts der Unsicherheit, wann die Pandemie abflaue, sei die Frist

- in der Regel acht Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres - im

Zweifel nicht ausreichend./mar/DP/nas