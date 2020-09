Aktienmärkte: Jetzt wieder alle Augen Richtung Fed?

Marktkenner und Börsenhändler Stefan Scharffetter, Baader Bank, blickt im Interview auf eine bewegte Woche an der Börse zurück. Da die EZB am Donnerstag keine Überraschungen im Gepäck hatte, steigt nun die Spannung vor der Fed-Sitzung in der kommenden Woche. Was die Märkte darüber hinaus bewegen könnte, bespricht der Marktkenner im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008