Aktiensplit bei Alphabet - das sollten Anleger jetzt beachten

Er erläutert, warum Aktiensplits überhaupt durchgeführt werden und was sich Konzerne davon versprechen. Am Beispiel der Alphabet-Aktie klärt er über die Auswirkungen auf Turbo-Optionsscheine auf. Außerdem verrät Wilhelms, was in diesem Zusammenhang unter dem Record-Date und Ex-Date zu verstehen ist.

Zugehörige Wertpapiere: US02079K3059