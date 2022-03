Aktiensplits bei Alphabet und Amazon : 3 außerordentliche Aktien, die als nächstes splitten könnten

Mit der Zustimmung der Aktionäre wollen Alphabet und Amazon ihre Aktien im Verhältnis 20:1 teilen.

Ein Trio bekannter Unternehmen mit hohen Aktienkursen könnte die nächsten sein, die einen Aktiensplit durchführen.

Wichtige Punkte

Trotz einer Fülle von Wirtschaftsdaten und Gewinnmeldungen im letzten Monat war die größte Nachricht bei zwei beliebten FAANG-Aktien in den letzten fünf Wochen die Ankündigung, dass sie einen Aktiensplit durchführen werden.

Den Anfang machte Alphabet (WKN:A14Y6H-1,93 % ) (WKN:A14Y6F-1,66 % ), die Muttergesellschaft der Internetsuchmaschine Google und der Streaming-Plattform YouTube. Alphabet kündigte einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 an, der den Aktienkurs bei Börsenschluss am 9. März auf rund 133 US-Dollar (für die Klasse-A-Aktien, GOOGL) senken würde. Die Aktionäre müssen noch über den Split abstimmen, der voraussichtlich Mitte Juli in Kraft treten wird.

In der vergangenen Woche hat der E-Commerce-Riese Amazon (WKN:906866 -0,88 % ) ebenfalls einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 angekündigt. Vorausgesetzt, die Aktionäre stimmen zu, wird der hohe Aktienkurs von Amazon auf etwa 139 US-Dollar sinken, basierend auf dem Schlusskurs vom 9. März. Dies ist der erste Aktiensplit von Amazon seit September 1999.

Was du über Aktiensplits wissen musst

Aktiensplits haben keinerlei Auswirkungen auf die operative Leistung eines Unternehmens. Mit anderen Worten: Ein Unternehmen wird nicht mehr oder weniger von seinem Produkt oder Dienstleistung verkaufen, nur weil ein Aktiensplit durchgeführt wird. Vielmehr ist ein Aktiensplit lediglich eine Möglichkeit für börsennotierte Unternehmen, ihren Aktienkurs und die Anzahl der ausstehenden Aktien zu ändern, ohne ihren Marktwert zu beeinflussen.

Zum Beispiel werden die Amazon-Aktien von etwa 2.785 US-Dollar auf ein Zwanzigstel ihres derzeitigen Wertes pro Aktie fallen - etwa 139,25 US-Dollar. Allerdings erhält jeder bestehende Aktionär 19 zusätzliche Aktien für jede Aktie, die er besitzt. Anstatt 1 Aktie zu 2.785US-Dollar zu besitzen, würden Investoren 20 Aktien zu 139,25US-Dollar besitzen. Beides ergibt den gleichen Marktwert von 2.785 US-Dollar, aber der Aktiensplit-Mechanismus ermöglicht es, den Aktienkurs und die Anzahl der ausstehenden Aktien zu ändern.

Warum gibt es Aktiensplits? Der einfache Grund ist, Aktien für Kleinanleger erschwinglicher zu machen. Wenn du 500 US-Dollar investieren möchtest und dein Online-Broker keine Bruchteile von Aktien zulässt, kannst du dein Geld im Moment nicht direkt in Alphabet oder Amazon investieren. Aber nach Inkrafttreten des jeweiligen Splits würden 500 US-Dollar ausreichen, um ein paar Aktien eines der beiden Unternehmen zu kaufen.

Aktiensplits sind oft auch ein Zeichen dafür, dass ein Unternehmen gut läuft. Stell dir das mal so vor: Der Aktienkurs eines börsennotierten Unternehmens wäre wahrscheinlich nicht hoch genug, um einen Aktiensplit zu rechtfertigen, wenn es keine guten Leistungen erbringen und seine Konkurrenz ausstechen würde.

Nachdem Alphabet und Amazon nach der Ankündigung ihres Aktiensplits einen Höhenflug hingelegt haben, könnten die drei folgenden außerordentlichen Aktien die nächsten sein, die ihre Anteile teilen.

Für diejenigen unter euch, die sich vielleicht nicht erinnern: Der Elektrofahrzeughersteller Tesla ( WKN:A1CX3T -5,12 % ) war eine der ersten Markenaktien, deren Wert nach der Ankündigung eines Aktiensplits immer weiter stieg. Als Tesla im August 2020 einen Aktiensplit im Verhältnis 1:5 ankündigte, stiegen die Aktien des Unternehmens in den 20 Tagen zwischen der Ankündigung und dem Inkrafttreten des Splits um mehr als 60 %.

Ein Grund, warum ein Aktiensplit hier Sinn machen würde, ist der Aktienkurs von Tesla. Obwohl einige Leute den Luxus haben, Bruchteile von Aktien zu kaufen, müssten andere Investoren 859 US-Dollar (Stand: 9. März) aufbringen, um eine einzige Tesla-Aktie zu erwerben. Der angekündigte Aktiensplit im Verhältnis 1:5 fand bei einem Aktienkurs von 1.374 US-Dollar statt; das ist angesichts der Spanne, in der Tesla in diesem Jahr gehandelt wurde, von 800 bis 1.200 US-Dollar pro Aktie durchaus im Rahmen.

Ein weiterer Grund für Tesla, einen Aktiensplit in Betracht zu ziehen, ist, dass Elon Musk sein Publikum kennt. Obwohl institutionelle Investoren und Insider zusammen mehr als 61 % der ausstehenden Aktien halten, weiß Musk genau, dass Tesla auch bei Kleinanlegern beliebt ist. Um sie bei Laune zu halten und zum Kauf von Tesla-Aktien zu bewegen, könnte Musk bereit sein, den Vorstand des Unternehmens zu einem weiteren Aktiensplit zu bewegen. Dies würde es Anlegern mit weniger Startkapital ermöglichen, eine Position in Tesla zu aufzubauen.

Im Februar, nachdem Alphabet seinen Aktiensplit angekündigt hatte, hielt ich Amazon für das logischste Unternehmen, das als nächstes den Split wagen würde. Nachdem Amazon nachgezogen hat, wird diese Ehre nun dem Autoersatzteilunternehmen AutoZone (WKN:881531 -0,18 %) zuteil. Die Anleger müssen fast 28 Jahre zurückgehen, um herauszufinden, wann AutoZone das letzte Mal (im April 1994) einen Aktiensplit durchgeführt hat. Eine einzelne Aktie kostete die Anleger vor kurzem, am 9. März, rund 1.885 US-Dollar.

Du fragst dich vielleicht, warum AutoZone seine Aktien nicht für Kleinanleger erschwinglicher gemacht hat, die keinen Zugang zum Kauf von Bruchteilen von Aktien haben. Die Antwort scheint mit den gigantischen Aktienrückkäufen des Unternehmens in den letzten 24 Jahren zusammenzuhängen.

Wie ich letzten Monat beschrieben habe, hat der Vorstand des Unternehmens seit 1998 grünes Licht für umfangreiche Aktienrückkäufe gegeben. Einschließlich des kürzlich berichteten vierten Quartals hat AutoZone in den letzten 24 Jahren mehr als 28 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf seiner Aktien ausgegeben. In diesem Zeitraum ist die Zahl der ausstehenden Aktien des Unternehmens von 150 Millionen auf knapp unter 20 Millionen geschrumpft. Ich glaube, dass der Vorstand von AutoZone gerne seine Fortschritte bei der Reduzierung der Aktienzahl hervorhebt; ein Aktiensplit würde die Zahl der Aktien jedoch nominell erhöhen. Es ist möglich, dass der Vorstand von AutoZone glaubt, ein Aktiensplit würde die Fortschritte beim Rückkauf irgendwie verschleiern.

Andererseits schrumpft mit weniger als 20 Millionen ausstehenden Aktien die Fähigkeit von AutoZone, seine eigenen Aktien zurückzukaufen. Wenn das Unternehmen weiterhin Kapital über Rückkäufe an die Aktionäre zurückgeben will, könnte ein Aktiensplit notwendig sein.

Die dritte außerordentliche Aktie, die in die Fußstapfen von Alphabet und Amazon treten und sich aufspalten könnte, ist der Halbleiterlösungsriese Broadcom (WKN:A2ADV9 -1,68 % ). Obwohl Avago Technologies - das Anfang 2016 die Broadcom Corp. übernahm und das kombinierte Unternehmen dann Broadcom nannte - seine Aktien nie gesplittet hat, hat das ursprüngliche Broadcom dies bei drei Gelegenheiten (1999, 2000 und 2006) getan.

Es gibt ein paar gute Gründe, warum Broadcom gerade jetzt einen Aktiensplit in Betracht ziehen sollte. Erstens ist der Aktienkurs von Broadcom, wie bei den anderen Unternehmen auf der Liste, für Kleinanleger, die keinen Zugang zum Kauf von Bruchteilen haben, unerschwinglich geworden. Die Aktie lag letzte Woche bei 600 US-Dollar und ist seit über vier Monaten nicht mehr unter 533 US-Dollar gefallen.

Außerdem hat sich Broadcom nicht auf Aktienrückkäufe verlassen. So hat der Vorstand von Broadcom erst kürzlich ein Aktienrückkaufsprogramm im Wert von 10 Mrd. US-Dollar genehmigt. Dieses Unternehmen konzentriert sich auf die Erhöhung seiner Dividende, Innovationen und die Übernahme anderer Unternehmen, anstatt Aktien zurückzukaufen. Mit anderen Worten: Es sollte nicht die gleiche Abneigung gegen einen Split haben, wie ich sie oben bei AutoZone beschrieben habe.

Eine Aufspaltung wäre auch deshalb sinnvoll, weil das Geschäft von Broadcom in vollem Gange ist. Der Auftragsbestand erreichte 2021 einen Wert von 14,9 Mrd. US-Dollar, und CEO Hock Tan erklärte im Dezember, dass die Lieferungen des Unternehmens bereits bis 2022 und 2023 ausgebucht seien. In Anbetracht der anhaltenden Chipknappheit hat der Aktienkurs von Broadcom gute Chancen, noch weiter zu steigen.

