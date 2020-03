Aktionäre von AAR erhalten konstante Dividende

Der amerikanische Industriekonzern AAR Corp. (ISIN: US0003611052, NYSE: AIR) wird seinen Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende von 7,5 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 9. April 2020 (Record date: 30. März 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet AAR 0,30 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,44 US-Dollar (Stand: 18. März 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,18 Prozent.

AAR mit Firmensitz in Wood Dale, Illinois, beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter. Der Konzern ist 1951 gegründet worden und ist ein Zulieferer für die zivile und militärische Flugzeugindustrie mit Kunden wie Airbus, Bombardier, Boeing oder auch die US-Regierung. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 560,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 493,3 Mio. US-Dollar), wie am 19. Dezember berichtet wurde. Die Zahlen für das dritte Quartal werden am 24. März publiziert.

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 79,07 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt 329,6 Mio. US-Dollar (Stand: 18. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de