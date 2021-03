Aktionäre von Amadeus Fire erhalten wieder eine Dividende

Das Zeitarbeitsunternehmen Amadeus Fire (ISIN: DE0005093108) will den Aktionären für das Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 1,55 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Dienstag berichtet wurde. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent. Im Vorjahr wurde keine Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 132,00 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,17 Prozent.

Amadeus Fire bestätigte am Dienstag auch die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. Der Umsatz kletterte im Geschäftsjahr 2020 dank Akquisitionen um 20,2 Prozent auf 280,2 Mio. Euro. Organisch sank der Umsatz um 19,7 Mio. Euro. Das operative EBITA (vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen) kletterte um 6,1 Prozent auf 41,1 Mio. Euro. Das auf die Aktionäre entfallende Periodenergebnis fiel um 25,9 Prozent auf 17,8 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,29 Euro (Vorjahr: 4,62 Euro).

Die Wirtschaftsleistung aus dem Jahr 2019 wird im Jahr 2021 voraussichtlich noch nicht wieder erreicht, wie weiter berichtet wurde. Für 2021 wird ein Wachstum des Gesamtumsatzes inklusive der nun ganzjährig enthaltenen GFN-Umsätze von etwa 20 Prozent erwartet. Das in 2020 erzielte operative EBITA soll um über 15 Prozent übertroffen werden.

Der Personaldienstleister Amadeus Fire AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist mit bundesweit 20 Standorten fokussiert auf den kaufmännischen und den IT-Bereich.

Redaktion MyDividends.de