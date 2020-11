Aktionäre von Ametek erhalten Dividende für das vierte Quartal

Der amerikanische Industriekonzern Ametek Inc. (ISIN: US0311001004, NYSE: AME) zahlt eine unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 18 US-Cents je Aktie. Die Aktionäre erhalten die Ausschüttung für das vierte Quartal 2020 am 24. Dezember 2020 (Record day: 7. Dezember 2020). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Ametek 0,72 US-Dollar an seine Investoren aus.

Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 110,32 US-Dollar (Stand: 6. November 2020) einer Dividendenrendite von 0,65 Prozent. Seit mehr als 300 Quartalen wird ununterbrochen eine vierteljährliche Dividende ausgeschüttet. Im Februar 2018 erfolgte eine Anhebung um 56 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Ametek ist ein Anbieter von elektronischen Messgeräten und elektromechanischen Geräten und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte Ametek einen Umsatz von 1,13 Mrd. US-Dollar nach 1,28 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 29. Oktober berichtet wurde. Der Nettoertrag sank von 220,75 Mio. US-Dollar (drittes Quartal 2019) auf 204,58 Mio. US-Dollar.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 10,61 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 25,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. November 2020).

