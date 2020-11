Aktionäre von AngloGold Ashanti erhalten eine höhere Ausschüttung

Der südafrikanische Bergbaukonzern AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485) will seine Ausschüttungsquote verdoppeln. So sollen nun 20 Prozent des freien Cashflow, statt wie bisher 10 Prozent, an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Zusätzlich soll nun die Dividende von einer jährlichen Zahlungsweise auf eine halbjährliche Zahlungsweise umgestellt werden.

Im dritten Quartal (30. September 2020) kletterte der freie Cashflow nach 87 Mio. US-Dollar im Vorjahr auf nun 339 Mio. US-Dollar, wie weiter berichtet wurde. Dabei half dem Unternehmen eine Kombination aus niedrigeren Kosten, geringeren Ausgaben sowie einem Anstieg beim Goldpreis. Der Cashflow aus operativer Tätigkeit stieg von 354 Mio. US-Dollar auf nun 551 Mio. US-Dollar.

AngloGold Ashanti entstand im Jahr 2004 aus der Fusion von AngloGold und Ashanti Goldfields. Der Firmensitz liegt in Johannesburg. Die Firma ist nach eigenen Angaben der drittgrößte Goldproduzent weltweit und der größte in Afrika.

Redaktion MyDividends.de