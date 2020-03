Aktionäre von AstroNova erhalten konstante Dividende

Der amerikanische Technologiekonzern AstroNova Inc. (ISIN: US04638F1084, NASDAQ: ALOT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,07 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 2. April 2020 (Record date: 26. März 2020).

Das Unternehmen aus West Warwick, im US-Bundesstaat Rhode Island, schüttet somit auf das Jahr hochgerechnet 0,28 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 8,76 US-Dollar (Stand: 12. März 2020) entspricht das einer Dividendenrendite von 3,20 Prozent. AstroNova (früher Astro-Med) wurde 1969 gegründet und ist im Bereich der Informationsvisualisierung tätig. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Datenerfassungssysteme u.a. für Cockpit-Ausstattung (Onboard Drucker) oder medizintechnisches Equipment. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 30,48 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 37,17 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der NASDAQ mit 36,15 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von 61,9 Mio. US-Dollar (Stand: 12. März 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de