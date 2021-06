Aktionäre von AT&T erhalten Dividende

Der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, NYSE: T) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,52 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 2. August 2021 (Record date: 9. Juli 2021).

Im Mai 2021 gab AT&T bekannt, seine Film- und Fernsehsparte WarnerMedia mit dem TV-Unternehmen Discovery zu verschmelzen (Warner Bros. Discovery). AT&T leidet unter einer hohen Verschuldung. Daher wird von den Analysten eine Kürzung der Dividende erwartet. Der Konzern hatte bereits eine neue Dividendenpolitik avisiert, die laut Aussagen von AT&T nach Abschluss der WarnerMedia/Discovery-Transaktion erwartet wird. Als Zielgröße nannte AT&T eine Ausschüttungsquote von 40 bis 43 Prozent. Die Historie von AT&T geht auf die Bell Telephone Company zurück, die im Jahre 1877 von Alexander Graham Bell gegründet worden ist. Im Jahr 1984 erfolgte die Zerschlagung des US-Telefonmonopolmarktes und AT&T teilte sich in die ehemalige Muttergesellschaft im Ferngesprächsmarkt sowie sieben regionale Anbieter (auch „Baby Bells“ genannt) auf. Im Jahr 2005 übernahm SBC AT&T und es entstand die heutige Firma. Im Jahr 2015 verlor AT&T seinen Platz im legendären Dow-Jones-Index an Apple. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete AT&T einen operativen Ertrag von 7,66 Mrd. US-Dollar nach einem operativen Ertrag von 7,49 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 22. April berichtet wurde. Der Umsatz betrug 43,94 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 42,78 Mrd. US-Dollar). Die Aktie des Konzerns ist an der Wall Street notiert und verzeichnet dort seit Jahresbeginn 2021 ein Kursplus von 0,45 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 206,27 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Juni 2021). Redaktion MyDividends.de