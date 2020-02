Aktionäre von AXA erhalten höhere Dividende

Die französische Versicherungsgruppe AXA SA (ISIN: FR0000120628) wird ihren Anteilsinhabern eine Dividende von 1,43 Euro ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (1,34 Euro) ist dies eine Anhebung um 7 Prozent. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 24,86 Euro bei 5,75 Prozent.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 13. Mai 2020. Ex-Dividenden Tag ist der 11. Mai 2020. Die Hauptversammlung ist am 30. April 2020. Die Ausschüttungsquote beträgt 52 Prozent des bereinigten Ertrags.

Europas zweitgrößter Versicherer steigerte im Jahr 2019 den operativen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent auf 6,45 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen war dies ein Plus von 2 Prozent. Die Einnahmen stiegen um 1 Prozent auf 103,53 Milliarden Euro. Zu konstanten Wechselkursen legten die Einnahmen um 5 Prozent zu.

Der Gewinn betrug 3,86 Mrd. Euro nach 2,14 Mrd. Euro im Vorjahr. Im Vorjahr belastete eine Abschreibung das Ergebnis. Die Solvabilität II betrug 198 Prozent nach 193 Prozent Ende 2018.

Redaktion MyDividends.de