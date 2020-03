Aktionäre von Beasley Broadcast erhalten konstante Dividende

Der amerikanische Medienkonzern Beasley Broadcast Group Inc. (ISIN: US0740141017, NASDAQ: BBGI) schüttet eine Quartalsdividende von 0,05 US-Dollar je Aktie aus. Die Ausschüttung erfolgt am 7. April 2020 (Record date: 31. März 2020).

Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,20 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 3,33 US-Dollar (Stand: 4. März 2020) bei 6,01 Prozent. Die Beasley Broadcast Group, Inc. ist 1961 gegründet worden und betreibt 64 Radiostationen in Regionen wie Philadelphia, Miami-Fort Lauderdale, Las Vegas, West Palm Beach, Boston oder auch Atlanta. Jede Woche zählt Beasley Broadcast nach eigenen Angaben rund 19 Mio. Hörer zu seinen Kunden.

Der Umsatz des Unternehmens lag im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 bei 72,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 75,6 Mio. US-Dollar). Der Nettoertrag lag bei 4,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 2,1 Mio. US-Dollar). Im Fiskaljahr 2019 betrug der Umsatz 261,6 Mio. US-Dollar nach 257,5 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Beasley Broadcast Group an der Wall Street beträgt 93,2 Mio. US-Dollar. Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2020 an der Wall Street auf dem aktuellen Kursniveau mit 7,77 Prozent im Plus.

