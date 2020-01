Aktionäre von Bed Bath & Beyond erhalten Dividende

Der US-Einzelhändler Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, NYSE: BBBY) schüttet an diesem Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 17 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre aus (Record date war der 13. Dezember 2019). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet aktuell 0,68 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt.

Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 15,00 US-Dollar (Stand: 13. Januar 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 4,53 Prozent. Im Juli 2016 startete Bed Bath & Beyond mit der Ausschüttung einer Dividende (12,5 Cents).

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 (30. November 2019) lag der Umsatz bei 2,76 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,03 Mrd. US-Dollar), wie am 9. Januar berichtet wurde. Dabei stand ein Verlust von 38,55 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 24,35 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Bed Bath & Beyond verkauft in über 1.500 Geschäften Küchen- und Haushaltsartikel sowie Möbel für Bäder, Schlafzimmer und Wohnzimmer. Die Läden befinden sich in den USA sowie Puerto Rico und Kanada.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 auf der aktuellen Kursbasis mit 13,29 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Januar 2020).

Redaktion MyDividends.de