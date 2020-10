Aktionäre von Bridge Bancorp erhalten Dividende

Das US-Bankinstitut Bridge Bancorp Inc. (ISIN: US1080351067, NASDAQ: BDGE) wird eine Quartalsdividende von 24 US-Cents je Aktie ausschütten. Die Auszahlung für das dritte Quartal 2020 erfolgt am 30. Oktober 2020 (Record date: 23. Oktober 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden unverändert 0,96 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 4,97 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 19,32 US-Dollar (Stand: 9. Oktober 2020).

Unter der Holding Bridge Bancorp operiert das Bankinstitut „BNB-Bank”, das im Jahr 1910 gegründet worden ist. Das Institut hat aktuell 39 Filialen im Gebiet von Long Island und der Metropolregion rund um New York City. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 10,66 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 10,65 Mio. US-Dollar), wie am 28. Juli berichtet wurde. Am 1. Juli kündigten Bridge Bancorp und Dime Community Bancshares eine Fusion an.

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie des Unternehmens an der Wall Street mit 42,38 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 381,5 Mio. US-Dollar (Stand: 9. Oktober 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de