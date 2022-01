Aktionäre von Brown-Forman erhalten Dividende

Der Spirituosenhersteller Brown-Forman Corp. (ISIN: US1156372096, NYSE: BF.B) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 18,85 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Die nächste Zahlung erfolgt am 1. April 2022 (Record date: 8. März 2022).

Es werden auf das Jahr hochgerechnet 0,754 US-Dollar ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 66,34 US-Dollar (Stand: 25. Januar 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,14 Prozent. Im November 2021 erfolgte eine Anhebung um 5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (17,95 US-Cents). Dies war die 38. jährliche Dividendenerhöhung in Folge. Seit über 77 Jahren werden bereits Dividenden ausgeschüttet. Im Jahr 1872 wurde in Louisville eine Whiskey-Brennerei gegründet. Zu den Marken von Brown-Forman gehören heute Produkte wie Jack Daniel’s, Finlandia, Korbel, el Jimador, Herradura, oder auch Fords Gin. Es werden rund 4.700 Mitarbeiter beschäftigt. Im zweiten Quartal (31. Oktober) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 1,27 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,28 Mrd. US-Dollar), wie am 8. Dezember berichtet wurde. Der Gewinn betrug 240 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 236 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 8,95 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 30,81 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Januar 2022) auf. Redaktion MyDividends.de