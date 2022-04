Aktionäre von Celanese erhalten unveränderte Dividende

Der amerikanische Chemiekonzern Celanese Corporation (ISIN: US1508701034, NYSE: CE) wird eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 68 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen. Die Ausschüttung soll am 12. Mai 2022 erfolgen (Record date: 28. April 2022). Insgesamt schüttet Celanese auf das Jahr gerechnet 2,72 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 147,39 US-Dollar (Stand: 19. April 2022) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,85 Prozent. Im Januar 2021 wurde die Dividende um 10 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Der Umsatz lag im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2021 bei 2,28 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,59 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Januar berichtet wurde. Der operative Gewinn lag bei 517 Mio. US-Dollar nach einem operativen Gewinn von 203 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Celanese Corporation hat ihren Firmensitz in Dallas, Texas, und beschäftigt rund 8.500 Mitarbeiter. Celanese produziert Chemikalien, synthetische Fasern, technische Kunststoffe oder auch Lebensmittelzusatzstoffe wie Süßstoff. Die deutsche Celanese GmbH ist eines der Nachfolgeunternehmen der ehemaligen Hoechst AG aus Frankfurt am Main.

Seit Jahresbeginn 2022 verzeichnet die Aktie an der Wall Street ein Kursminus von 12,30 Prozent und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 15,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. April 2022).

Redaktion MyDividends.de