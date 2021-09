Aktionäre von Chemed erhalten 201. Quartalsdividende in Folge

Der amerikanische Dienstleister Chemed Corporation (ISIN: US16359R1032, NYSE: CHE) schüttet am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,36 US-Dollar an seine Investoren aus. Record day war der 16. August 2021. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 5,9 Prozent.

Die Gesamtauszahlung beträgt 1,44 US-Dollar auf das Jahr hochgerechnet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 477,15 US-Dollar (Stand: 1. September 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,30 Prozent. Dies ist die 201. Quartalsdividende in Folge.

Zu Chemed mit Sitz in Cincinnati, Ohio, gehören die beiden Tochterfirmen VITAS Healthcare Corporation und Roto-Rooter. VITAS ist ein Betreiber von Hospiz-Zentren und Roto-Rooter ist nach Firmenangaben der größte Anbieter von Klempner-Dienstleistungen in Nordamerika. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete Chemed einen Umsatz von 532,26 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 502,2 Mio. US-Dollar), wie am 27. Juli berichtet wurde. Der Gewinn betrug 56,52 Mio. US-Dollar nach 82,10 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2021 an der Wall Street mit 10,41 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 7,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. September 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de