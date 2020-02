Aktionäre von Citi Trends erhalten stabile Dividende

Die amerikanische Bekleidungskette Citi Trends Inc. (ISIN: US17306X1028, NASDAQ: CTRN) zahlt ihren Aktionären eine Quartalsdividende von 8 US-Cents je Anteilsschein, wie der Konzern am Mittwoch berichtete. Die Auszahlung erfolgt am 17. März 2020 (Record date: 3. März 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,32 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 22,99 US-Dollar (Stand: 19. Februar 2020) einer Dividendenrendite von 1,39 Prozent. Der Firmensitz von Citi Trends befindet sich in Savannah, im US-Bundesstaat Georgia. Das Unternehmen betreibt in 33 amerikanischen Bundesstaaten über 571 Geschäften. Der Konzern erzielte im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 einen Umsatz von 183,05 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 175,36 Mio. US-Dollar), wie bereits am 26. November berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ mit 0,52 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitaliserung beträgt 267,8 Mio. US-Dollar (Stand: 19. Februar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de